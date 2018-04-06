Капитан рыболовецкого судна «Норд» рассказал о состоянии своего здоровья

Капитан крымского судна «Норд» Владимир Горбенко сообщил о своем самочувствии после того, как его освободили из зала суда до основного разбирательства.

«Средненько чувствую себя, потому что за это время у меня было два гипертонических криза», – заявил Горбенко.

Также он добавил, четвертого апреля медики зафиксировали у него высокое давление, но не определиться не смогли, стоит везти его в больницу или нет.

По его словам, одни медики принимали решение его госпитализировать, потом через некоторое время другие, услышав, что Горбенко будет охранять конвой, отказались доставлять в больницу.

Напомним, в Азовском море на прошлой неделе украинские пограничники арестовали рыболовецкое судно «Норд» с десятью членами экипажа на борту. Судно было отбуксировано в порт Бердянска. На моряков были составлены административные протоколы, им также запретили покидать борт.