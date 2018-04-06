Капитана арестованного украинскими пограничниками судна «Норд» отпустили в зале суда

Херсонский городской суд освободил капитана арестованного украинскими пограничниками рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Щербина.

«Суд освободил до основного разбирательства. Завтра будет слушаться мера пресечения в 13:30», – заявил адвокат.

По словам Щербины, экипаж судна в течение суток находился без питьевой воды. К морякам не пускают российского консула и отказывают в медицинской помощи.

Капитан сейнера был доставлен в управление СБУ в Херсоне. В Киеве сообщали, что ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Крымским управлением ФСБ было возбуждено уголовное дело об угоне российского судна.

Ранее пресс-секретарь «прокуратуры Крыма» (структура в составе Генеральной прокуратуры Украины) Татьяна Тихончик сказала, что заседание по техническим причинам было перенесено на пятницу. Кроме того сообщалось, что срок определения по задержанию истекает вечером в четверг.

Напомним, на прошлой неделе в Азовском море украинскими пограничниками было арестовано рыболовецкое судно «Норд» с десятью членами экипажа. У всех моряков на судне были российские паспорта. «Норд» отбуксировали в порт Бердянска. На моряков были составлены административные протоколы, также им запретили покидать борт.