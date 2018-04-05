ЦСКА уступил «Арсеналу» со счетом 4:1 в матче 1/4 Лиги Европы
Сегодня в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» прошел первый матч 1/4 Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА.
После первого тайма счет был 4:1 в пользу хозяев матча.
Свой первый гол англичане забили на девятой минуте матча. Счет открыл полузащитник британской команды Арон Рэмси. Еще один гол он сумел забить на 28-й минуте матча.
На пятнадцатой минуте московская команда ЦСКА ответила своим противникам: со штрафного удара полузащитник Александр Головин забил в ворота противника.
Однако счет недолго оставался равным, в первые 45 минут англичане успели забить в ворота ЦСКА еще 3 мяча. Дважды гол забил Александр Ляказетт – на 23-й и 35-х минутах.
После перерыва игра уже не была столь интенсивной. После окончания второго тайма арбитр добавил еще три минуты. Однако счет остался прежним.
Матч закончился победой англичан.