ЦСКА уступил «Арсеналу» со счетом 4:1 в матче 1/4 Лиги Европы

Сегодня в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» прошел первый матч 1/4 Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА.

После первого тайма счет был 4:1 в пользу хозяев матча.

Свой первый гол англичане забили на девятой минуте матча. Счет открыл полузащитник британской команды Арон Рэмси. Еще один гол он сумел забить на 28-й минуте матча.

На пятнадцатой минуте московская команда ЦСКА ответила своим противникам: со штрафного удара полузащитник Александр Головин забил в ворота противника.

Однако счет недолго оставался равным, в первые 45 минут англичане успели забить в ворота ЦСКА еще 3 мяча. Дважды гол забил Александр Ляказетт – на 23-й и 35-х минутах.

После перерыва игра уже не была столь интенсивной. После окончания второго тайма арбитр добавил еще три минуты. Однако счет остался прежним.

Матч закончился победой англичан.

Ответная встреча команд состоится в Москве 12 апреля.