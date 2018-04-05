Небензя предположил, кто виновен в инциденте со Скрипалем

Постпред России в ОНН Василий Небензя высказал предположение, кто может быть виновен в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По его словам, раз Великобритания «имеет дерзость» обвинять в этом преступлении Россию, в ответ Москва может также предполагать, что за этой мистификацией стоят спецслужбы других стран.

Ранее Небензя во время заседания Совбеза в Нью-Йорке назвал произошедший со Скрипалями инцидент терактом.

Сергей и Юлия Скрипаль 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери. В случившемся британские власти поспешили обвинить Москву, однако доказать виновность они так и не смогли.