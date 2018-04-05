Театр абсурда – Небензя о публикациях британских СМИ по «делу Скрипаля»

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, назвал «фейком» и «театром абсурда» события последних недель вокруг инцидента в британском Солсбери и публикации в британских СМИ.

Он заявил, что вчера, четвертого апреля, с официального сайта МИД Британии был удален твит о российском происхождении вещества.

«Это уже вызвало скандалы и кривотолки. Но на помощь Борису Джонсону и британскому МИД, как Чип и Дэйл поспешили британские спецслужбы, которые через газету Times вчера сообщили, что им удалось с помощью научного анализа и разведданных установить вероятный источник происхождения отравляющего вещества уже через несколько дней после химической атаки в Солсбери. Утверждается, что седьмого марта кабинет министров знал, что яд с более чем высокой степенью вероятности произведен в РФ», – сказал Небензя.

Как он заявил, спецслужбы Британии считают, что они определили местонахождения секретной российской лаборатории, в которой якобы было произведено нервно-паралитическое вещество.

«И далее, внимание: источники в британских службах безопасности не могут абсолютно однозначно говорить о местонахождении лаборатории. Однако степень их уверенности высока, сказано в статье», – заявил постпред России при ООН.

Он добавил, что Британия также считает, что Россия проводила тесты, чтобы выяснить, можно ли использовать «Новичок» для убийств по политическим мотивам.

Небензя также отметил, что издание Dailymail сообщило вчера, что у британской разведки есть сверхсекретные данные «от неких источников» о том, что якобы Россия в преддверии атаки в Солсбери испытывала нервно-паралитическое вещество на повседневных объектах, таких как дверные ручки.