Британия не отправляла РФ вопросы по «делу Скрипаля» - Небензя

Постпред РФ в ОНН Василий Небензя заявил, Великобритания не передавала России списка вопросов по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Борис Джонсон продолжает убеждать всех, что британская сторона якобы направила России список вопросов, на которые до сих пор не получила ответа. Все с точностью да наоборот. Никакого списка вопросов к нам, как я уже сказал, не было и нет», - сказал он на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Небензя обратился к британской стороне с просьбой «перечислить эти вопросы», если они действительно есть.

«Только не выдавайте за вопросы ультимативно выдвинутые против нас обвинения и требования признаться в содеянном», - подчеркнул Небензя.

Дипломат заявил, что у России в ответ «есть масса вопросов к Лондону, ОЗХО и Франции».

Небензя допустил, что в отношении граждан России на территории Великобритании был совершен теракт.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта. По версии следствия, их отравили. Сразу после инцидента Лондон обвинил в причастности к случившемуся Москву.