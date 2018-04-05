Небензя не исключил теракта в отношении россиян в Солсбери

Постпред России в ОНН Василий Небензя допустил, что в отношении граждан России на территории Великобритании был совершен теракт. Об этом он заявил на заседании Совбеза в Нью-Йорке по «делу Скрипаля».

«Почему нам не предоставляют консульский доступ к гражданам России, против которых на территории Великобритании, возможно, произошел террористический акт?», - спросил Небензя.

Ранее в МИД РФ также назвали отравление Скрипаля и его дочери терактом.

Выступая в Совбезе Небензя назвал Терезу Мэй и Бориса Джонсона «искушенными химиками» и сравнил британские спецслужбы с мультипликационными персонажами – бурундуками Чипом и Дейлом.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта. По версии следствия, их отравили. Сразу после инцидента Лондон обвинил в причастности к случившемуся Москву.

Британские власти не исключили, что на Скрипалей воздействовали веществом «Новичок», якобы произведенным в СССР. В частности, одной из первых с подобным заявлением выступила британский премьер Тереза Мэй.