«Сарапульский электрогенераторный завод» поставил первую партию лебедок производителю лифтов в РФ

«Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ) в Удмуртии в четверг отгрузил первую партию отечественных лифтовых лебедок российскому производителю лифтов - «Карачаровскому механическому заводу» (КМЗ).

Согласно контракту, планируется продавать предприятию 2,5 тысячи лебедок в год. По словам генерального директора СЭГЗ Сергея Мусинова, завод начал поставлять данный товар потребителям с 2013 года, и на сегодняшний день отгрузил заказчикам около 8 тысяч лебедок.

«Если в прошлом году мы выпустили и отгрузили потребителям 2 тысячи лебедок, то в этом году с помощью "Карачаровского механического завода" мы планируем отгрузить 4 тысячи», - рассказал Мусинов.

Он отметил, что до недавнего времени лифтовые лебедки либо приобретались за рубежом, либо компоненты для лифтового оборудования закупались за границей, а в России собирались «по отверточной технологии».