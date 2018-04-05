Главный аргумент Британии по «делу Скрипаля» рассыпался на глазах - Небензя

Главный аргумент Великобритании о причастности России к «делу Скрипаля» рассыпался на глазах, заявил на заседании Совета безопасности ООН по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии постпред РФ Василий Небензя.

Он также отметил, что все происходящее было по меньшей мере неудобно для России, в которой через две недели проходили выборы президента, а также летом этого года пройдет чемпионат мира по футболу.

«Зачем мы ждали восемь лет и решились на дело за две недели до выборов президента России и за считанные недели до чемпионата мира по футболу? <…> Зачем его устранять таким опасным способом», - спросил у присутствующих Небензя.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта в Солсбери. Лондон тут же обвинил в покушении Москву, Россия все подобные обвинения отрицает.

Сегодня дочь Скрипаля сделала первое заявление, после того как пришла в сознание.