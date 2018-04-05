В Москве умерла девушка, которой врачи по ошибке ввели формалин вместо физраствора

В Москве скончалась девушка, которой во время операции врачи ввели вместо физраствора формалин, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Ульяновской области.

Инцидент произошел 15 марта в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска. Из-за ошибки медицинского персонала в брюшную полость пациентки вместо физраствора ввели токсическое вещество.

Несмотря на промывание организма и последующую транспортировку жительницы Ульяновска для лечения в федеральный медицинский биофизический центр имени Бурназяна в Москве, спасти ее не удалось.

Глава ведомства Рашид Абдуллов выразил глубокие соболезнования родным и близким пациентки, а также отметил, что правительство региона возьмет на себя все затраты на организацию похорон.

«По итогам проверки в связи с грубыми нарушениями должностных обязанностей сотрудники, допустившие данную ошибку, уволены по статье, представителям администрации учреждения объявлен выговор и наложены меры материальной ответственности», - заявил Абдуллов.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов также принес соболезнования родственникам погибшей.