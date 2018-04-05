Британская оппозиция потребовала завести дело на Бориса Джонсона

В Британии лейбористы потребовали от премьер-министра Терезы Мэй начать расследование в отношении главы МИД страны Бориса Джонсона за тот, что он предоставил ложную информацию по делу об отравлении шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери.

Министр иностранных дел заявил, что химики Портон-Дауна получили «категорическое» доказательство, что за нападением стоит Россия.

«Министр иностранных дел должен ответить на ряд серьезных вопросы, как он ввел в заблуждение общественность, но вместо этого он старается отклонить критику характерным для него блефом и громкими заявлениями», - приводит слова главы оппозиции Джона Трикетта Daily Mail.

Напомним, в интервью, опубликованном 20 марта, глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что эксперты из Портон-Дауна получили доказательства причастности России.

После чего пресс-служба МИД Великобритании 22 марта опубликовала в своем Twitter сообщение о виновности Москвы в произошедшем.

Однако 3 апреля глава химической лаборатории признал, что в исследовательском центре не смогли найти доказательств, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом из РФ, твит был удален.

При этом, несмотря на то, что Великобритания официально признала, что не смогла доказать виновность России в причастности к покушению на Сергея Скрипаля, глава МИД этой страны обрушился на Москву с новыми обвинениями.