Украинские националисты объявили войну пасхальным куличам

На Украине националисты, возмущенные тем, что пасхальные паски по привычке, как и в Центральной России, называют куличами, призвали провести «этический патруль». С таким заявлением в Facebook выступил один из радикалов Евгений Карась.

Он предложил последователей обращать внимание, нет ли где-то в Киеве рекламы, вывесок или билбордов в надписью «кулич».

«Приглашаю провести этический патруль. И убрать эту шизофрению. За тридцать лет жизни впервые вижу, чтобы пытались наши пасхи какими собачьими "куличами" обозвать», - написал Карась.

Паской традиционно называли пасхальный хлеб в южнорусской и украинской кухне, а расхожее русское наименование очень сильно оскорбило националистов.