Путин обсудил с Цивилевым ситуацию в Кузбассе

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Путин отметил, что Цивилеву пришлось вступить в должность «в критической ситуации» после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», который унес жизни 64 человек, из которых 41 – дети.

«Вам довелось вступить в должность исполняющего обязанности главы Кемеровской области в сложное время, можно сказать даже в критической ситуации, но это должно вас настроить на эффективную работу, мобилизовать все ваши качества положительные, а у вас их достаточно. Вы их проявили в различных местах весьма и весьма достойно», - сказал президент.

Российский лидер добавил, что, по оценкам правительства, эффективность региональной команды Кемеровской области находится на 73-м месте в целом по России.

По словам президента, необходимо уделить внимание вопросам промышленности, развития экономики, «нужно обратить внимание на решение социальных вопросов», в частности, в сфере расследения аварийного жилья, а также уделить внимание вопросам здравоохранения и дорожной сети.