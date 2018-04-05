Юлии Скрипаль передали предложение консульской помощи от России

В Министерстве иностранных дел Великобритании заверили, что передали дочери британского шпиона Сергея Скрипаля Юлии, которая была отравлена вместе с отцом в Солсбери и находится в больнице, предложение российской стороны о консульской помощи.

«Мы передали госпоже Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи. Теперь она может решить, принимать ли его и, если да, то когда», - цитирует заявление МИД Sky News.

При этом в британском внешнеполитическом ведомстве отметили, что пока Юлия этим предложением не воспользовалась.

Ранее было опубликовано первое заявление Скрипаль, после того, как она пришла в сознание. Также обнародована запись разговора Юлии Скрипаль с сестрой.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. В Лондоне поспешно обвинили Россию в причастности к случившемуся, однако до сих пор никаких доказательств, подтверждающих эту версию, представлено не было.

Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солблери.