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Постпред Британии при ООН сравнила Россию с Мориарти

Наталья Вальханская
19:42 05.04.2018
Карен Пирс сравнила Россию с персонажем произведений Артура Конана Дойла о Шерлоке Холмсе.
Фото: Li Muzi / imago stock&people / Globallookpress

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс завила, что она «будет счастлива участвовать в заседании, созванном русскими», однако Лондон задается вопросом, чего в конечном итоге хочет добиться Москва.

Напомним, Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солблери.

По мнению Пирс, участие российских экспертов в расследовании можно сравнить с тем, если бы Скотланд Ярд пригласил сотрудничать Мориарти.

«Позволить русским ученым, которые, скорее всего, и являются исполнителями в этом преступлении в Солсбери, участвовать в расследовании - это все равно, как если бы Скотланд Ярд пригласил к участию в расследовании профессора Мориарти», - заявила постпред Великобритании при ООН.

Профессор Мориарти является персонажем произведений Артура Конана Дойла о Шерлоке Холмсе. Это гений криминального мира, являющийся антагонистом главного героя, которого разыскивает инспектор Скотланд Ярда.

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