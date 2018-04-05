Тонущих птенцов краснокнижных пеликанов спасают в Челябинске

Под Челябинском в ближайшие дни новоселье у краснокнижных кудрявых пеликанов, которые гнездятся в этих местах около сорока лет.

Энтузиасты собрали для птиц специальный плавучий комплекс. Платформа из досок должна решить главную проблему пернатых.

В природном заказнике иногда резко повышается уровень воды. Она размывает гнезда, уносит яйца, а уже вылупившиеся птицы захлебываются и гибнут. Благодаря сложной конструкции платформа будет плавать и спасет тем самым птенцов.

«Это очень правильно, потому что если приучить их гнездоваться на платформе, она будет подниматься вместе с водой, и все птенчики будут живы – это чудесно. Хорошая методика. Всегда надо придумывать что-то, чтобы помочь. Надо насыпать травки, сделать как плотик, покрытый естественной растительностью, может даже рыбку бросить туда. И тогда птица будет охотно садится», - прокомментировал задумку Николай Дроздов.

Специалисты подсчитали, что особей более 250. Они живут одной большой семьей, и вполне могут уместиться в «коммунальной квартире», которую приготовили для них специалисты.