Porsche протаранил группу велосипедистов в Испании

Porsche Cayenne протаранил группу велосипедистов на испанском острове Мальорка, сообщает El Mundo.

При наезде пострадали девять человек, при этом двое из спортсменов получили тяжелые травмы.

Пока точно не известно, кто находился за рулем автомобиля, по предварительным данным в нем ехали мужчина и женщина.

По одной из версий, водитель Porsche превысил скорость и не справился с управлением.