Не как у России: на Украине больше не будет Десантных войск

На Украине старательно избавляются от всего, что как-то может намекнуть на связь с Россией. Под «чистку» попали и Высокомобильные десантные войска, аббревиатура которых совпадает с обозначением российских Воздушно-десантных войск.

По инициативе украинского президента Петра Порошенко Десантные войска были переименованы в Десантно-штурмовые.

Поправки о смене названия войск будут внесены в законы «О Вооруженных силах Украины», «Об обороне Украины» и «О правовом режиме военного положения».

Ранее власти Украины приняли решение перенести дату празднования Дня ВДВ со 2 августа на 21 ноября, поскольку предыдущая дата, по мнению киевских властей, «не имеет к Украине никакого отношения».

Также Порошенко сменил голубые береты десантников на темно-бордовые, чтобы стать ближе к солдатам НАТО.