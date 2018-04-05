Сбербанк отреагировал на новость об атаке вирусом-троянцем пользователей Android

В Сбербанке прокомментировали появившуюся информацию о том, что телефоны клиентов банка, работающие на операционной системе Android, атакова вирус-троянец. Ранее об этом сообщили в компании Dr.Web.

«Сбербанк опровергает распространяемую в СМИ информацию об угрозе клиентам со стороны вируса Android.BankBot.358.origin», - сообщили «Звезде» в пресс-службе Сбербанка. «Специалистам банка уже давно известно о существовании данного вируса. Приложение Сбербанк Онлайн со встроенным антивирусом надежно защищает устройства от подобных атак», - добавили в организации.

В Dr.Web утверждают, что вирус-троянец, крадущий информацию о банковских картах и выводящий деньги со счетов, уже заразил 60 тысяч мобильных устройств.