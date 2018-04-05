Огромное здание больницы полыхает в Стамбуле: видео

В Стамбуле вспыхнула многоэтажная больница, передает Sabah. Сообщается, что пожар начался с внешней стороны здания, после чего поднялся до самой крыши.

К счастью, больница еще строится и пациентов и медперсонала в ней не было. Однако в целях безопасности спасатели эвакуировали людей из расположенного рядом действующего медицинского учреждения.

На место происшествия было отправлено большое количество пожарных бригад. Пока нет информации, есть ли в результате инцидента пострадавшие.