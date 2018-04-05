Новая атака: Джонсон обвинил Россию в кампании по дезинформации

Несмотря на то, что Великобритания официально признала, что не смогла доказать виновность России в причастности к покушению на Сергея Скрипаля, глава МИД этой страны обрушился на Москву с новыми обвинениями.

«Россия не смогла убедить ОЗХО вчера, а сегодня собирается втянуть в свою кампанию по дезинформации еще и ООН - "бесстыдный цинизм"», - написал он на своей странице в Twitter.

Накануне, напомним, предложенное Россией на заседании исполнительного совета ОЗХО заявление по поводу «дела Скрипаля» поддержали 14 государств.

Кроме того, 4 апреля Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по инциденту с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Заседание ООН по «делу Скрипаля» начнется в 22.00 по московскому времени.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта в Солсбери. Лондон тут же обвинил в покушении Москву, Россия все подобные обвинения отрицает.

Сегодня дочь Скрипаля сделала первое заявление, после того как пришла в сознание, сказав, что чувствует себя хорошо и поблагодарив всех за поддержку. О состоянии отца она ничего не сказала.