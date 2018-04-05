Суровые уральские разборки: напавший на оппонентов неуступчивый водитель получил пулю в голову

Не поделившие проезжую часть во дворе дома в центре Екатеринбурга мужчины устроили драку со стрельбой. Конфликт сняли на видео очевидцы потасовки.

Сначала в инциденте принимали участие двое местных жителей. Бородатый мужчина имел явное преимущество в силе, пока не подоспел еще один мужчина с пистолетом, который произвел несколько выстрелов, один из них – в голову оппонента.

По некоторым данным, бородатого мужчину попросили проехать пару метров, чтобы другая машина могла выехать, но тот вышел из салона и без лишних слов начал драться, сообщает портал E1.

Бородатый участник драки, несмотря на ранение, попробовал напасть с кулаками на своих противников даже после того, как один из них принес ему аптечку.

Автор видео за кадром обсуждал с другими очевидцами, что пострадавший мужчина конфликтовал со многими соседями и даже раскрашивал баллончиком другие машины.

Приехавшая на место происшествия скорая госпитализировала раненого, а полицейские задержали других участников потасовки.