Чехия усомнилась в причастности России к «делу Скрипаля»

Милош Земан обратил внимание на заявление главы химической лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхеда, признавшего, что у британцев нет доказательств того, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом из России. На это президент Чехии указал на совместной пресс-конференции со своим словацким коллегой Андреем Киской в Высоких Татрах. Слова Земана приводит сайт «Комсомольской правды».

«Что касается дела господина Скрипаля, то я не химик. Я зарегистрировал только один момент — а именно то, что глава английской лаборатории по обнаружению отравляющих веществ сообщил, что британцы не имеют никаких доказательств об участии российской стороны в этой акции», — сказал чешский лидер.

В свою очередь словацкий лидер Андрей Киска от комментариев воздержался .

Ранее свои сомнения по поводу якобы причастности России к отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери выразило руководство Литвы. Премьер-министр страны Саулюс Сквернялис также обратил внимание на вывод специалистов лаборатории Портон-Даун.

«Эксперты Великобритании и международные эксперты должны поставить точку, потому что сейчас имеется большая вероятность того, что это сделано российской стороной. Но такая вероятность не является стопроцентно подтвержденным фактом», - сказал литовский премьер.

Четвертого апреля стало известно, что специалисты химической лаборатории Портон-Даун в Солсбери не нашли доказательств, подтверждающих, что отравляющее вещество, при помощи которого было совершено покушение на Скрипалей, производилось в России.