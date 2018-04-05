Вирус-троянец атаковал Android-телефоны клиентов Сбербанка

Троянский вирус Android.BankBot.358.origin атаковал телефоны клиентов Сбербанка, работающие на операционной системе от Google. Об этом говорится в сообщении антивирусной компании Dr.Web.

Эксперты уточнили, что данный вирус известен еще с 2015 года. Данная вредоносная программа крадет информацию о банковских картах, выводит деньги со счетов, а также блокирует зараженные устройства и требует выкуп.

В Dr.Web отметили, что сейчас среди пользователей Android распространяется новая модификация троянца. Она уже успела заразить более 60 тысяч мобильных устройств.

Специалисты Dr.Web передали информацию о троянце в Сбербанк, добавили в компании.