Жители США испугались нашествия «енотов-зомби»

Странно ведущие себя еноты буквально атаковали американский город Янгстаун в штате Огайо, сообщает WKBN. По данным местной полиции, около 12 жителей за последние два дня заявили о том, что около дома заметили енота, который пытался пробраться внутрь жилища.

При этом все инциденты происходили днем, тогда как обычно еноты выходят на охоту ночью.

«Я гулял с собаками, когда увидел, что енот идет нам навстречу», - рассказал местный житель Роберт Коггсхолл.

Мужчина быстро завел собак обратно в дом, а енот последовал за ними к самой двери и остался караулить на пороге, злобно оскалив зубы.

Позже зверя усыпили, также как и еще 13 енотов.

Представители Департамента природных ресурсов штата Огайо заявили, что описанные симптомы не похожи на бешенство. Основываясь на показаниях свидетелей, эксперты пришли к выводу, что это, скорее всего, болезнь, известная как чумка.