Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире «дело Скрипаля» ТЕГИ

Скрипаль сделала первое заявление, после того как пришла в сознание

Лина Давыдова
16:44 05.04.2018
По словам Юлии Скрипаль, она очнулась неделю назад.
Скрипаль сделала первое заявление, после того как пришла в сознание
Фото: facebook.com julia.skripal / Globallookpress

Дочь Сергея Скрипаля Юлия  рассказала об улучшении своего состояния. По словам девушки, она очнулась еще неделю назад.

«Я благодарна за проявленный ко мне интерес и за многочисленные пожелания выздоровления, которые я получаю», - говорится в заявлении Юлии, опубликованном полицией Лондона.

Девушка также поблагодарила медицинских работников больницы Солсбери за помощь и заботу.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта. По версии следствия, их отравили. Позже Юлия пришла в себя. Ее состояние с каждым днем улучшалось, теперь она может принимать пищу, пить и разговаривать. Между тем состояние отца Юлии - Сергея Скрипаля остается тяжелым.

Сразу после отравления британского шпиона и его дочери Лондон обвинил в причастности к случившемуся Москву. Британские власти не исключили, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок», якобы произведенным в СССР. В частности, одной из первых с подобным заявлением выступила британский премьер Тереза Мэй. Она сказала, что Россия, «очень вероятно», причастна к произошедшему.

Так вышло, что скандал с отравлением Скрипаля совпал с падением рейтинга Терезы Мэй. Ведь путей выхода Великобритании из ЕС без огромных финансовых потерь для страны она так и не нашла. Эксперты не исключают, что Мей пыталась отвлечь британцев от проблем, связанных с Brexit, и ничего лучше «российской угрозы» не придумала. Кроме того, громкие обвинения в адрес России совпали с не менее громкими секс-скандалами в истеблишменте Великобритании, когда ряд высокопоставленных лиц обвинили в педофилии. Программа «Код доступа» провела собственное расследование, чтобы выяснить, зачем Лондон бездоказательно обвиняет Москву в причастности к «делу Скрипаля». Не пропустите в четверг в 20:45 на телеканале «Звезда».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Путин объяснил, как можно защитить малый бизнес
Дата05.04.2018, 15:47
Путин объяснил, как можно защитить малый бизнес
Американские B-2 постоянно совершают патрульные полеты над Тихим океаном - Генштаб ВС РФ
Дата05.04.2018, 12:31
Американские B-2 постоянно совершают патрульные полеты над Тихим океаном - Генштаб ВС РФ
Выше двух метров: стало известно, с какой высоты Роналду забил один из самых эффектных голов
Дата04.04.2018, 14:24
Выше двух метров: стало известно, с какой высоты Роналду забил один из самых эффектных голов
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Амфибия Бе-200 получит российские двигатели взамен украинских
Дата04.04.2018, 16:00
Амфибия Бе-200 получит российские двигатели взамен украинских
Как генерал Шаймуратов и «советский корпус дикарей» нарушили планы Гитлера
Дата03.04.2018, 15:43
Как генерал Шаймуратов и «советский корпус дикарей» нарушили планы Гитлера
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
«дело Скрипаля»
16:44 В стране и мире
Скрипаль сделала первое заявление, после того как пришла в сознание
15:43 В стране и мире
Ситуация вокруг «дела Скрипаля» создает угрозу международной безопасности - Лавров
15:07 В стране и мире
Обнародована запись разговора Юлии Скрипаль с сестрой
14:57 В стране и мире
Видео
А почему левая нога не заражена? Специалисты высмеяли презентацию Великобритании
13:43 В стране и мире
мнение
Британия облажалась на весь мир: эксперт объяснил появление версии о гречке в «деле Скрипаля»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
15:19 В стране и мире
Финляндия дала разрешение на «Северный поток-2»
15:17 Армия
Видео
Термином «мягкой силы» маскируется вмешательство во внутренние дела государств - Фомин
14:57 В стране и мире
Видео
А почему левая нога не заражена? Специалисты высмеяли презентацию Великобритании
14:54 В стране и мире
Видео
Порошенко назвал точные сроки завершения «АТО»
02:14 В стране и мире
Видео
Кульбит на 180 градусов: Захарова о публикации WikiLeaks об утечках Госдепа по вопросу «Новичка»
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета Видео
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета
Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри
Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео Видео
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
«Бррр»: западные СМИ о снежном спуске сотен полуголых лыжников в Сочи Видео
«Бррр»: западные СМИ о снежном спуске сотен полуголых лыжников в Сочи
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.