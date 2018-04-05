Скрипаль сделала первое заявление, после того как пришла в сознание
Дочь Сергея Скрипаля Юлия рассказала об улучшении своего состояния. По словам девушки, она очнулась еще неделю назад.
«Я благодарна за проявленный ко мне интерес и за многочисленные пожелания выздоровления, которые я получаю», - говорится в заявлении Юлии, опубликованном полицией Лондона.
Девушка также поблагодарила медицинских работников больницы Солсбери за помощь и заботу.
Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта. По версии следствия, их отравили. Позже Юлия пришла в себя. Ее состояние с каждым днем улучшалось, теперь она может принимать пищу, пить и разговаривать. Между тем состояние отца Юлии - Сергея Скрипаля остается тяжелым.
Сразу после отравления британского шпиона и его дочери Лондон обвинил в причастности к случившемуся Москву. Британские власти не исключили, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок», якобы произведенным в СССР. В частности, одной из первых с подобным заявлением выступила британский премьер Тереза Мэй. Она сказала, что Россия, «очень вероятно», причастна к произошедшему.
Так вышло, что скандал с отравлением Скрипаля совпал с падением рейтинга Терезы Мэй. Ведь путей выхода Великобритании из ЕС без огромных финансовых потерь для страны она так и не нашла. Эксперты не исключают, что Мей пыталась отвлечь британцев от проблем, связанных с Brexit, и ничего лучше «российской угрозы» не придумала. Кроме того, громкие обвинения в адрес России совпали с не менее громкими секс-скандалами в истеблишменте Великобритании, когда ряд высокопоставленных лиц обвинили в педофилии. Программа «Код доступа» провела собственное расследование, чтобы выяснить, зачем Лондон бездоказательно обвиняет Москву в причастности к «делу Скрипаля». Не пропустите в четверг в 20:45 на телеканале «Звезда».