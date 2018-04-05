Суд наложил арест на деньги братьев Магомедовых

Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на изъятые в ходе обысков деньги совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

При этом она не уточнила о какой сумме идет речь, передает агентство «Москва».

Братья Магомедовы были арестованы 31 марта по подозрению в совершении крупных хищений (до 2,5 миллиарда рублей), растрате и создании преступного сообщества.

Зиявудин и Магомед Магомедовы помещены в одиночные камеры следственного изолятора «Лефортово». Под стражей также находится руководитель входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артур Максидов.