В России появится новая мера пресечения для подозреваемых

Государственная дума приняла в окончательном чтении проект закона о введении новой меры пресечения – «запрета на определенные действия». Соответствующие поправки будут внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

В частности, подозреваемому могут запретить выходить за пределы жилого помещения или находится в определенных местах и посещать определенные мероприятия. Также речь идет о запрете общаться с определенными лицами, использовать средства связи и даже управлять автомобилем.

Закон предполагает предельные сроки применения «запрета на определенные действия». Так, по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести он составит 12 месяцев, тяжких преступлениях - 24 месяца, об особо тяжких преступлениях - 36 месяцев.