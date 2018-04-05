В России появится новая мера пресечения для подозреваемых
Госдума приняла закон о новой мере пресечения – «запрет на определенные действия».
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда
Государственная дума приняла в окончательном чтении проект закона о введении новой меры пресечения – «запрета на определенные действия». Соответствующие поправки будут внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
В частности, подозреваемому могут запретить выходить за пределы жилого помещения или находится в определенных местах и посещать определенные мероприятия. Также речь идет о запрете общаться с определенными лицами, использовать средства связи и даже управлять автомобилем.
Закон предполагает предельные сроки применения «запрета на определенные действия». Так, по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести он составит 12 месяцев, тяжких преступлениях - 24 месяца, об особо тяжких преступлениях - 36 месяцев.