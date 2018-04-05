Путин рассказал о колоссальном ущербе экономике от картельных сговоров

Картельные сговоры и монополизация рынка наносят колоссальный ущерб российской экономике. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на заседании Госсовета, которое посвящено развитию конкуренции.

Президент в своей речи указал на тревожную тенденцию: госкомпании вытесняют малый и средний бизнес. Именно поэтому, по мнению главы государства, у начинающих предпринимателей пропадает стимул развивать свое дело.

«Люди считают, что у них мало шансов пробиться на рынки, плотно занятые госпредприятиями и компаниями с госучастием, что трудно получить государственный или муниципальный заказ в честной, конкурентной борьбе», - сказал президент.

«Ведь у государственных структур, компаний с госучастием совершенно другие лоббистские и финансовые возможности. И доступ к кредитам у них тоже намного проще. Да и технологии разыграть торги в свою пользу есть, их достаточно, и мы знаем, как они работают», - констатировал глава государства.

Недопустимым президент назвал и так называемый региональный протекционизм, а именно - дискриминацию предпринимателей из других регионов и запреты на ввоз определенных товаров. Путин подчеркнул, что «тепличные условиях для "своих" коверкают конкурентную среду».