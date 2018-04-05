Жилая пятиэтажка с мансардой горит в Алма-Ате
Пожар распространился на площади около тысячи квадратных метров.
Фото: Наталья Ширинских / ВКонтакте
Видео: Krisha.kz / ВКонтакте, TengrinewsTV, Axel Zhan / YouTube
В городе Алма-Ате в Казахстане загорелся многоквартирный жилой дом с мансардой. По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар начался на одном из балконов, после чего перекинулся на фасад и кровлю пятиэтажки.
«На момент прибытия пожарных огнем были охвачены кровля и фасад здания с первого по пятый этаж», - завили в ДЧС Алма-Аты.
По предварительным данным, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров.
Спасатели эвакуировали из дома около 300 жильцов, сведений о пострадавших нет.