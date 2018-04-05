Путин объяснил, как можно защитить малый бизнес

Справедливая конкуренция в бизнесе должна стать основой экономического развития страны. Об этом заявил сегодня Владимир Путин, выступая на первом после выборов заседании Госсовета в Кремле.

Глава государства в своей речи обозначил ключевые задачи и самые острые проблемы. Одна из них - картельные сговоры в наиболее конкурентных областях.

По словам президента, крупные компании зачастую монополизируют рынок, выстесняя из него малый бизнес. Чаще всего это происходит, отметил Путин, в регионах.

«О чем это говорит? Это говорит о том, что значения в стране должного этому не придается. Мы считаем, что это - ерунда какая-то, что ничего страшного, что надо порадеть, условно говоря, родному человечку, своим каким-то фирмешкам, ГУПам», - констатировал президент. «Такие действия ведут к росту бюджетных расходов, консервируют отсталые производства, низкое качество продукта. В конечном итоге от этого страдают потребители, то есть граждане России», - заключил президент.

По мнению президента, остановить так называемую картелизацию экономики можно двумя способами: усовершенствовать антимонопольное законодательство и изменить управленческую логику.