Ситуация вокруг «дела Скрипаля» создает угрозу международной безопасности - Лавров

Ситуация вокруг дела об отравлении Сергей Скрипаля несет угрозу международному миру и безопасности. Об этом по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы действительно считаем, что она создает угрозу международному миру и безопасности, и не только потому, что было использовано, судя по всему, оружие массового уничтожения. Хотя тот факт, что полицейский давно выздоровел, Юлия Скрипаль пошла на поправку и Сергей Скрипаль, судя по всему, жив, делает необходимым понять, что это было за оружие массового уничтожения, которое так массово никого не смогло уничтожить», — сказал российский министр.

Он также добавил, что Москва примет результаты любого расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Россия примет равноправное участие.

«Мы примем результаты любого расследования, в котором будем принимать равноправное участие и которое будет транспарентным и не будет секретным», - подчеркнул российский министр.

По мнению Лаврова, Совбез ООН должен рассмотреть дело об отравлении в Солсбери британского шпиона и его дочери «всесторонне и объективно». У России есть множество вопросов, связанных с расследованием данного инцидента Лондоном.

Глава МИД РФ напомнил о реакции британских дипломатов на заявление гендиректора лаборатории в Портон-Дауне, признавшегося, что специалисты не могут вычислить происхождение вещества.

«После этого стали срочно менять формулировки на сайте британского Форин-офис, в которых говорилось, что Портон-Даун подтвердил российское происхождение. Я не буду продолжать, это очень долгая история. Мой ответ короткий - мы примем результаты любого расследования, которое будет честным, а не будет организовано по-жульнически», - резюмировал министр.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. По версии следствия, их отравили. В Лондоне, не дождавшись результатов расследования, без каких-либо доказательств обвинили в причастности к случившемуся Москву.