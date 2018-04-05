Финляндия дала разрешение на «Северный поток-2»

Финляндия дала разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2» в своей экономической зоне, сообщили в пресс-службе правительства страны.

«Финское правительство дало согласие на строительство участка газопровода «Северный поток-2», который проходит через исключительную экономическую зону Финляндии», - заявили в пресс-службе.

В конце марта Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока-2». Немецкий участок газопровода имеет протяженность в 85 километров.

Ранее сообщалось, что Киев предпринимает различные меры для того, чтобы воспрепятствовать постройке газопровода «Северный поток-2».

При этом, по мнению эксперта, призывы украинского парламента к мировому сообществу с требованиями запретить российский проект - всего лишь истерика людей, мнение которых ничего не решает.