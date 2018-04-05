Участники антитеррористической структуры ШОС обсудили исходяющую из Афганистана угрозу

В Ташкенте 5 апреля состоялось заседание Совета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС). Его участники обсудили программы противодействия терроризму в рамках организации.

В заседании принимали участие представители восьми стран - Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана и России. Нашу делегацию представлял заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов.

Один из главных вопросов встречи стала безопасность партнеров в контексте террористической угрозы, исходящей с территории Афганистана.

«Перемещение боевиков пошло через иранскую территорию, через турецкую, на Афганистан в северные районы, что представляет опасность. (Стороны) договорились выработать совместные меры чтобу эту угрозу минимизировать», - сказал Смирнов в интервью «Звезде», комментируя итоги заседания.

В ходе заседания были также одобрены и подписаны программы сотрудничества между странами ШОС на 2019-2021 годы.

Кроме того, было оглашено, что за последние четыре года спецслужбы стран ШОС предотвратили еще на стадии подготовки боле 600 террористических актов и ликвидировали свыше 500 баз подготовки боевиков.

Стороны договорились, что следующее заседание Совета РАТС ШОС пройдет в Киргизии.

ШОС была основана в 2001 года. Базирующуюся в Ташкенте Региональную антитеррористическую структура организации создали в 2004 году.