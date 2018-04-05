Обнародована запись разговора Юлии Скрипаль с сестрой

Телеканал «Россия 1» обнародовал запись разговора дочери Сергея Скрипаля Юлии с сестрой Викторией. Она была воспроизведена на одном из ток-шоу. Как утверждают журналисты, запись телефонного разговора с дочерью британского шпиона им лично передала Виктория.

Юлия: Ало, ты меня слышишь? Это Юля СкрипальВиктория: Ой, я слышу по голосу, что это ты, но не могу понять. Тебе дали телефон, да?Юлия: ДаВиктория: Слава Богу. Юляш, у тебя все нормально?Юлия: Нормально. Все хорошо.Виктория: Смотри. Если я завтра получу визу - я к тебе в понедельник прилечу.Юлия: Тебе визу никто не даст, ВикВиктория: Ну в общем я тоже так думаю. Но если дадут, мне надо, чтобы ты сказала слово «да»Юлия: Я думаю, нет. Тут сейчас ситуация такая, давай потом. Все хорошо, а там будет видно.Виктория: Это твой телефон?Юлия: Это временный. Все нормально, а там будет видно, решим. Сама знаешь, какая ситуация. Все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живые.Виктория: У папы все нормально?Юлия: Все нормально, он сейчас отдыхает, спит. У всех здоровье нормальное. Я скоро выписываюсь, все окей.

Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила о намерении вернуть его дочь Юлию обратно в Россию. Женщина отметила, что в жизни дочери британского шпиона не было никакой «политической составляющей». Она также призналась, что не верит в версию отравления своих родственников веществом «Новичок».

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. В Лондоне поспешно обвинили Россию в причастности к случившемуся, однако до сих пор никаких доказательств, подтверждающих эту версию, представлено не было.