Итальянский бизнес выступил за сотрудничество Москвы и Рима

В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с президентом ассоциации «Познаем Евразию», председателем совета директоров банка «Интеза», профессором Антонио Фаллико.

Стороны обсудили развитие российско-итальянского диалога в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), темой которого станет «Экономика доверия». Также был определен формат участия двух стран в подготовке и проведении предстоящих деловых мероприятий в Австрии. Сотрудничество между Россией и Италией сохраняет положительную динамику, а также имеет серьезный потенциал для развития торгово-экономических отношений. Итальянский бизнес традиционно заинтересован в российском рынке, в том числе, в создании совместных мероприятий.

«Италия — это один из стратегических партнеров России. Вне зависимости от мировой политической конъюнктуры бизнес наших стран нацелен на активное и плодотворное деловое сотрудничество и его развитие. Убежден, что доверие бизнеса — это ключевой маркер в созидательном диалоге между странами», — подчеркнул Кобяков.

В рамках Петербургского международного экономического форума в этом году запланировано проведение следующих совместных мероприятий: круглый стол «Россия — Италия», сессия «Итальянские технологии для нового качества жизни» в рамках VI Российского форума малого и среднего предпринимательства 23 мая 2018 года. Акцент планируется сделать на технологиях из разных сфер: хранение энергии, переработка мусора, строительные технологии, возобновляемые источники энергии, в том числе проект переработки ядерных отходов. Кроме того, планируется обширная культурная и спортивная программы. Так, 25 мая 2018 года хор Туринского королевского театра «Реджо» выступит совместно с оркестром Мариинского театра в концертном зале, что подчеркнет побратимские связи Турина и Санкт-Петербурга. Роберто Баджо — легенда итальянского футбола, обладатель Премии Мира проведет мастер-класс для юных российских футболистов на ПМЭФ-2018.

В ходе встречи обсуждался вопрос организации новых дискуссионных площадок в Европе, инициированных профессором Фаллико, I Российско-австрийский экономический диалог и Первая международная встреча в Альмдорфе. Российская сторона выразила интерес к участию и поддержке деловых мероприятий, которые пройдут в апреле в Австрии.

«Нам важна роль России в развитии международного экономического сотрудничества. Площадка ПМЭФ и другие деловые мероприятия позволяют поддерживать конструктивный диалог по перспективным направлениям на регулярной основе. Подобные мероприятия требуются, чтобы установить и консолидировать культурные и экономические отношения между странами, что очень важно для объединения усилий в части отмены антироссийских санкций», — отметил Фаллико.

Петербургский международный экономический форум 2018 года состоится в Санкт-Петербурге 24—26 мая.