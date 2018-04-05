Порошенко назвал точные сроки завершения «АТО»

Президент Украины Петр Порошенко назвал сроки завершения так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе. По словам украинского лидера, «АТО» закончится в мае, после чего силовики передут к «операции объединенных сил».

«Дата окончания «АТО» будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом», - сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Порошенко уточнил, что режим АТО координировался через руководство СБУ, тогда как в новой операции все будет решать руководство Вооруженных сил Незалежной.

Напомним, 16 марта Порошенко заявил о завершении «АТО» и переходе к «операции объединенных сил». Он также назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим «объединенными силами» в Донбассе.