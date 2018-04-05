Истерика людей, от которых ничего не зависит – эксперт о призыве Рады запретить «Северный поток-2»

Исходящие от Верховной рады Украины заявления с призывами запретить строительство «Северного потока-2» - не более, чем истерика. Такое мнение сайту «Звезды» озвучил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«К счастью, строительство «Северного потока-2» не зависит от парламента Украины. Желание украинских парламентариев вполне понятно. Они хотят сохранить зависимость России от транзита через Украину, но забывают, что сама Украина уже превратилась в довольно рискованного транзитера – не только по экономическим, но и по политическим причинам», - отметил эксперт.

Безпалько добавил, что украинская ГТС изношена и некоторые ее участки уже готовы к переходу в статус металлолома, тем более существует риски в виде радикально настроенных групп, которые могут подорвать участок трубопровода по идеологическим причинам. Европейцы, особенно германцы, относятся к своей энергетической безопасности прагматично, подчеркнул эксперт.

«Я бы сказал, что это просто истерика. Несмотря на все медиавойны и противостояние России с Западом, несмотря на скандал с покушением на Скрипаля и высылку дипломатов, европейское сообщество настроено на сотрудничество с Россией в энергетической сфере», - отметил Безпалько.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины призвала правительства иностранных государств не допустить строительства газопровода «Северный поток – 2». Соответствующее заявление было поддержано 266 депутатами на заседании украинского парламента. До этого президент Петр Порошенко объявил всех, поддерживающих проект строительства трубопровода, «сообщниками России в гибридной войне».