А почему левая нога не заражена? Специалисты высмеяли презентацию Великобритании

В программе «Специальный репортаж» эксперты изучили шесть слайдов, продемонстрированных в презентации Великобритании по делу об отравлении в Солсбери, которые якобы подтверждают причастность Москвы к случившемуся.

Первый слайд представляет собой название «Инцидент в Солсбери». На втором слайде продемонстрирована хронология событий, произошедших с 4 по 20 марта.

«Ни одного доказательства. Просто перечисляется, что делал премьер-министр (Великобритании)», - тщательно изучил слайд №2 депутат Госдумы РФ, кандидат юридических наук Александр Сидякин телеканалу «Звезда».

Презентацию рассмотрел и политолог и публицист Армен Гаспарян

«Вопросов мы можем задать весьма и весьма много. А что нам в качестве ответов предоставят? Вот это вот? Это, извините, несерьезно», - возмутился эксперт.

Третий слайд - это набор общих слов про первое применение химоружия в Европе со времен Второй мировой войны. А на четвертом изображены органы человека, которые якобы поражаются при отравлении нервнопаралитическим веществом «Новичок». Там же указано, сколько человек якобы были подвержены его воздействию.

«Здесь вам небольшой урок анатомии. Опять же для тех, кто плохо учился в школе. Написано, что 131 госпитализирован. А нельзя фамилии их дать, хотя бы пятерых из них?», - вопрошает Гаспарян.

«Дальше показывается, как он действует на организм человека - на мозг, желудок, кишечник. Очень в подробно кишечник нарисован», - изучает этот же слайд Сидякин.

А эксперт в области внутренней и внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук обращает внимание на так называемые зоны поражения от вещества «Новичок», указанные на слайде.

«Мы видим, что поражению подвергаются почти все органы, кроме, возможно, левой ноги. Почему-то правая нога подвержена удару «Новичка», судя по всему. Что такое произошло, почему не подверглись атаке новичка две руки и одна нога?», - недоумевает он.

В конце марта СМИ опубликовали презентацию, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта. В документе дипломатам подробно рассказали о «длинном списке враждебных действий России». На основе этой презентации Лондон выдвинул обвинения Москве в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери и убедил страны ЕС выслать российских дипломатов.

В России резко раскритиковали презентацию Великобритании, назвав представленные в ней «данные» классической дезинформацией.