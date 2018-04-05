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А почему левая нога не заражена? Специалисты высмеяли презентацию Великобритании

Лина Давыдова
14:57 05.04.2018
Российские эксперты тщательно изучили презентацию, которую британские дипломаты разослали в иностранные посольства в качестве доказательств якобы причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля.
Фото: I-Images ZUMAPRESS.com / Globallookpress

В программе «Специальный репортаж» эксперты изучили шесть слайдов, продемонстрированных в презентации Великобритании по делу об отравлении в Солсбери, которые якобы подтверждают причастность Москвы к случившемуся.

Первый слайд представляет собой название «Инцидент в Солсбери». На втором слайде продемонстрирована хронология событий, произошедших с 4 по 20 марта.

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«Ни одного доказательства. Просто перечисляется, что делал премьер-министр (Великобритании)», - тщательно изучил слайд №2 депутат Госдумы РФ, кандидат юридических наук Александр Сидякин телеканалу «Звезда».

Презентацию рассмотрел и политолог и публицист Армен Гаспарян

«Вопросов мы можем задать весьма и весьма много. А что нам в качестве ответов предоставят? Вот это вот? Это, извините, несерьезно», - возмутился эксперт.

Третий слайд - это набор общих слов про первое применение химоружия в Европе со времен Второй мировой войны. А на четвертом изображены органы человека, которые якобы поражаются при отравлении нервнопаралитическим веществом «Новичок». Там же указано, сколько человек якобы были подвержены его воздействию.

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«Здесь вам небольшой урок анатомии. Опять же для тех, кто плохо учился в школе. Написано, что 131 госпитализирован. А нельзя фамилии их дать, хотя бы пятерых из них?», - вопрошает Гаспарян.

«Дальше показывается, как он действует на организм человека - на мозг, желудок, кишечник. Очень в подробно кишечник нарисован», - изучает этот же слайд Сидякин.

А эксперт в области внутренней и внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук обращает внимание на так называемые зоны поражения от вещества «Новичок», указанные на слайде.

«Мы видим, что поражению подвергаются почти все органы, кроме, возможно, левой ноги. Почему-то правая нога подвержена удару «Новичка», судя по всему. Что такое произошло, почему не подверглись атаке новичка две руки и одна нога?», - недоумевает он.

В конце марта СМИ опубликовали презентацию, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта. В документе дипломатам подробно рассказали о «длинном списке враждебных действий России». На основе этой презентации Лондон выдвинул обвинения Москве в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери и убедил страны ЕС выслать российских дипломатов.

В России резко раскритиковали презентацию Великобритании, назвав представленные в ней «данные» классической дезинформацией.

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