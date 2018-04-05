Госдума поддержала проект о блокировке в интернете порочащих честь сведений

Госдума на пленарном заседании в четверг поддержала законопроект, позволяющий блокировать сайты за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее инициатива была внесена в нижнюю палату парламента группой депутатов от «Единой России».

Законопроект предполагает внесение изменений в действующие законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Согласно поправкам, если лицо разместило в Интернете данные, порочащие гражданина или компанию и после получения исполнительного документа не удалило информацию, то судебный пристав может вывести постановление о блокировке ресурса с такими сведениями и направить его в Роскомнадзор. Блокировка будет происходить в течение одного рабочего после уведомления надзорного ведомства.