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Металлолом по цене новых БМП: раскрыта украинская коррупционная схема с бронетехникой

Вадим Синицын
13:57 05.04.2018
Купленные по цене металлома у шведской компании и перепроданные польской фирмой БМП после «ремонта» на Житомирском бронетанковом заводе передавались министерству обороны Украины по цене новых.
Металлолом по цене новых БМП: раскрыта украинская коррупционная схема с бронетехникой
Фото: ukroboronprom.com.ua

В результате реализации коррупционной схемы в сфере закупок бронетехники на Украине одна единица БМП стоимостью около 20 тысяч евро обходилась бюджету страны в 205 тысяч долларов. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Схема касается оборонных поставок Житомирского бронетанкового завода, с которым украинское министерство обороны заключило контракт в 2016-2017 годах. Военному ведомству страны требовались бронемашины пехоты.

Житомирский бронетанковый завод покупал списанные БМП 1980-ых годов выпуска у польской компании Wtorplast. Польская компания перекупщик, в свою очередь, закупала бронетехнику у шведской Excalibur по цене металлолома – около 20-25 тысяч евро за единицу.

Польская компания отделяла шасси от башни и передавала их Житомирскому бронетанковому заводу. На этом предприятии БМП подвергали «ремонту», то есть просто надевали башню машины на место. По документам ЖБЗ отдавал польской компании около 155 тысяч долларов за комплект из башни и шасси, добавлял 40 тысяч долларов за свои «работы» и продавал БМП министерству обороны Украины по получившейся цене в 205 тысяч долларов.

В 2017 году украинское военное ведомство закупило по подобной схеме около 200 бронемашин, отдав за них более 41 миллиона долларов. По данным источника СМИ, конечным выгодополучателем в этой системе являлся украинский парламентарий и исполняющий обязанности главы президента Украины Сергей Пашинский. Сам Пашинский все обвинения отвергает.

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