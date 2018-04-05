Порошенко заявил, что не допустит «парада суверенитетов» на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не допустит «парада суверенитетов» и обвинил органы местного самоуправления в попытке заключить соглашения с украинским правительством с целью забрать у кабмина часть полномочий.

Соответствующее заявление он сделал в четверг, выступая на расширенном правительственном совещании по вопросам децентрализации и регионального развития, которое проходит в Виннице.

«Я хотел поговорить здесь об инициативе некоторых советов относительно соглашений по распределению полномочий с украинским правительством. Этого никогда не будет... Кто будет играть в суверенитет, получит абсолютно четкий ответ», - приводит слова украинского лидера Depo.ua.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию, касающихся завершения реформы децентрализации.