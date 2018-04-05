Британия облажалась на весь мир: эксперт объяснил появление версии о гречке в «деле Скрипаля»

Депутат Госдумы РФ, кандидат юридических наук Александр Сидякин высмеял версию британских следователей о том, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» было привезено в Солсбери в пачке гречки. По мнению эксперта, Лондон таким образом пытается скрыть свой позор в связи с расследованием «дела Скрипаля».

«Так облажаться в рамках всего мира, ни одного доказательства не представить, - это, конечно, позор. И все, что они находят якобы под видом доказательств, должно биться с версией «о русском следе». Поэтому (используются - прим.ред) гречка, перловка, тушенка, медведи», - сыронизировал Сидякин в программе «Специальный репортаж» на телеканале «Звезда».

Ранее британское издание The Sun со ссылкой на источники в полиции сообщило, что шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли отравиться нервно-паралитическим веществом «Новичок», привезенным в страну в пачке гречки.

По данным издания, Юлия Скрипаль планировала купить гречку, лавровый лист и специи в России перед вылетом, но не успела зайти в магазин и попросила некую женщину прислать ей эти продукты. Следователи утверждают, что в одной из пачек гречки могли содержаться частицы «Новичка. Эта версия была с иронией встречена в России.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон сразу же обвинили в случившемся Москву. Однако позже в Великобритании официально признали, что не имеют доказательств причастности РФ к покушению на Скрипалей.

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