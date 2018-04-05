В Ставропольском крае разбился вертолет

На территории Ставропольского края потерпел крушение небольшой вертолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.

«При выполнении сельскохозяйственных работ упал вертолет», - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, озвученной источником, на борту воздушного судна находился один пилот. Он получил травмы, характер которых не уточняется.

Что стало причиной ЧП, пока не ясно. Официальной МЧС к настоящему моменту не прокомментировало информацию о крушении вертолета.