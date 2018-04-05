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Загадочное здание с шипами в пустыне Китая нашли на картах Google

Вадим Синицын
13:21 05.04.2018
Концентрическая структура, непривычная геометрия и странные шипы заставили пользователей Сети строить конспирологические версии происхождения постройки.
Загадочное здание с шипами в пустыне Китая нашли на картах Google
Фото: GOOGLE MAPS

Пользователи Сети с помощью картографического сервиса Google Maps обнаружили в китайской пустыне огромное здание необычной структуры, геометрически состоящее из шипов. Об этом сообщает Daily Star.

Необычное здание, вызвавшее интерес пользователей, располагается во Внутренней Монголии. Это пустынный китайский регион, который на протяжении всей своей истории был окутан атмосферой таинственной.

Концентрическая структура со странными шипами заставляла обитателей Сети выдвигать разнообразные версии его происхождения. Среди самых популярных была озвучена традиционная версия, согласно которой необычная структура связана с точкой высадки инопланетян.

Разгадка оказалась гораздо проще. Странное здание с шипами оказалось гостиничным комплексом под названием «Песчаный лотос». Иллюзию «плавучести» вызывает необычная конструкция кровли. Этот отель не слишком известен широкой публике, однако ценится среди любителей отдыха в пустыне – постояльцев развлекают гонками на верблюдах и песчаным серфингом.

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