В Кремле отреагировали на новость о расширении США санкций против РФ

В Кремле ничего не знают о возможных намерениях США расширить в ближайшее время антироссийские санкции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Кремль не может руководствоваться сообщениями СМИ о санкциях США против бизнесменов РФ, будет ждать официальных заявлений», - цитирует его сайт «Комсомольской правды».

Американскую прессу Песков охарактеризовал как «чрезмерно ангажированные», подчеркнув, что они «не могут служить доверительным источником информации».

О том, что США якобы намерены ввести персональные санкции против некоторых «близких к президенту РФ Владимиру Путину» бизнесменов из-за «вмешательства» в американскую президентскую кампанию, ранее написали Reuters и The Washington Post.