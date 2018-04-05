Рада призвала запретить строительство «Северного потока — 2»

Верховная рада Украины призвала правительства иностранных государств не допустить строительства газопровода «Северный поток – 2».

Соответствующее заявление было поддержано 266 депутатами на заседании украинского парламента. Текст постановления опубликован на сайте Рады.

«Обращаясь к парламентам и правительствам иностранных государств, мировому бизнес-сообществу, Верховная рада Украины призывает сделать все возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода Nord Stream 2», - говорится в сообщении.

Украинские парламентарии также предложили провести консультации между правительством Украины и Еврокомиссией о недопустимости строительство газопровода. В Раде уверены, что «Северный поток – 2» «угрожает монополией Российской Федерации на газовом рынке Европы».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживающие строительство трубопровода «Северный поток — 2» являются «сообщниками России в гибридной войне».