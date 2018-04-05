Роспотребнадзор проверит горящий шоколад

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав займется проверками сообщений о шоколаде, который подвергается горению. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

В публикации отмечается, что в ряде регионов страны в социальных сетях появились видеоролики, на которых запечатлен шоколад различных марок, подвергаемый процессам горения. Публикации сопровождались предположениями о небезопасности этих продуктов.

«Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, где были зафиксированы подобные сообщения, организованы лабораторные исследования продукции брендов, упомянутых в сообщениях», - говорится в сообщении надзорной службы.

Ранее сообщалось, что ученые из Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета во Владивостоке создали шоколад, обогащенный золотом и женьшенем. Одна плитка содержит суточную дозу гинзенозидов и других полезных веществ, обладающих иммуностимулирующим, антиоксидантным и энергетическим эффектом. Пищевое сусальное золото создатели добавили, что подчеркнуть его уникальный статус.