Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток

Ученые определили самый вредный для сердечно-сосудистой системы напиток. По мнению специалистов, это обычный шоколадный милкшейк, пишет журнал Laboratory Investigation.

Медики провели эксперимент, в котором участвовали несколько добровольцев. Они пили коктейль из жирного молока, взбитых сливок и мороженого, а через четыре часа у волонтеров проверяли состояние сосудов.

Специалисты выяснили, что после употребления сливочно-шоколадного напитка, кровеносные сосуды участников исследования стали менее эластичными, а красные кровяные тельца изменили форму.

У здорового человека такой эффект от употребления порции коктейля держится недолго, однако увлекаться жирными напитками и едой все же не стоит.