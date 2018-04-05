Православные отмечают Чистый четверг перед Пасхой

Пятого апреля православные христиане отмечают Чистый четверг, который считается одним из самых важных дней Страстной недели. Этот день связан с Тайной вечерей, во время который Иисус Христос в последний раз разделил трапезу со своими апостолами.

В Чистый четверг церковные службы посвящены воспоминаниям о страданиях Христа, предательстве Иуды и молитве в Гефсиманском саду, и эта ситуация сохраняется до конца Страстной недели.

Верующие в этот день обычно проходят исповедь и причащаются, посещая храмы. Кроме того, принято очищаться, наводить порядок и чистоту в своем жилище, а также готовить куличи для Пасхи и красить яйца.

Во время Тайной вечери Иисус не только разделил трапезу с апостолами, но и совершил обряд омовения ног своим ученикам, явив пример любви и смирения. Утром этого дня патриарх Кирилл совершил чин умовения ног в храме Христа Спасителя.